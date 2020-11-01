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Antalya'da hareketli saatler! Korona tedavisi gördüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı.

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören hükümlü T.B. (38), odada kimsenin bulunmadığı sırada yatağa bağlı olduğu kelepçeden kurtularak kaçtı.

Hükümlünün odada olmadığını fark eden jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Havalandırma deliğinden kaçmış

Hastanenin 7. katından 5. katına havalandırma bölümünden inerek firar ettiği belirlenen hükümlü, yaklaşık bir saat sonra Tosmur Mahallesi'ndeki sahil yolunda yakalandı.

Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda cezasını çeken hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan T.B'nin, cezaevinde izole şekilde tedavisine devam edileceği belirtildi.

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