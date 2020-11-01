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İzmir depreminde 139 okulda küçük çaplı hasar oluştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

İZMİR depreminin ardından il genelindeki 139 okulda küçük çaplı maddi hasar meydana geldiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda ciddi bir sorun olmadığını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İzmir depreminde 139 okulda küçük ölçekli hasar meydana geldiğini açıkladı. İzmir'deki okullarda ciddi bir sorun yaşanmadığını belirten Bakan Ziya Selçuk'un açıklamasından satır başları şöyle:

- Binaların tahliye edilmesi çok önemli. Tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize bir teşekkür borçluyuz çünkü onların tecrübesi, birikimiyle okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve kimsenin burnu kanamadan da bu süreci halletmiş durumdayız.

- 139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık.

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