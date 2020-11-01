Burhan Kuzu kimdir aslen nereli Burhan Kuzu kaç yaşındaydı?

AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan siyasetçi Burhan Kuzu 2 haftadır savaştığı koronavirüse yenik düştü ve hayatını kaybetti. 65 yaşında olan Burhan Kuzu'nun vefatının ardından birçok kişi hayatını araştırmaya başladı. Peki Burhan Kuzu aslen nereli eşi Azime Kuzu ve oğlu Süleyman Kuzu kimdir?

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Türk siyasetinin sevilen isimlerinden biri olan Burhan Kuzu 2 haftadır savaştığı koronavirüse yenik düştü ve 65 yaşında hayatını kaybetti. 3 dönem Ak Parti milletvekillliği yapan Burhan Kuzu'nun hayatı vefatının ardından merak konusu oldu. Peki Burhan Kuzu kimdir, aslen nereli, eşi Azime Kuzu ve oğlu Süleyman Kuzu kimdir? İşte Burhan Kuzu'nun hayatı...

Süleyman Kuzu, “Babam yaklaşık iki haftadır İstanbul'da özel bir hastanede corona virüsü tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz” dedi.

Burhan Kuzu kimdir: 1 Ocak 1955’te Kayseri Develi’de doğan Burhan Kuzu, Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.



Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu.

Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli STK’larda üyelik ve yöneticilik yaptı.

2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.

22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AK Parti MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.