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İzmir'i deprem vurdu! Doğanlar Apartmanı’nın enkazından çıkarılan 3 kişinin kimliği belli oldu

İZMİR’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu.

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Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Enkazdan Belkıs Onat, Çiğdem Gümüşel ve Rüzgar Gümüşel’in cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi.

Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14’ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.

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