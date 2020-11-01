İzmir'i deprem vurdu! Doğanlar Apartmanı’nın enkazından çıkarılan 3 kişinin kimliği belli oldu
İZMİR’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu.Abone ol
Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı.
Enkazdan Belkıs Onat, Çiğdem Gümüşel ve Rüzgar Gümüşel’in cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi.
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14’ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.