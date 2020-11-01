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MSB: Uçakla, deprem bölgesinin fotoğrafı çekilerek hasar tespiti yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğüne ait bir uçak ile deprem bölgesinin havadan fotoğraflarının çekilerek hasar tespiti yapıldığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın, deprem bölgesinin havadan fotoğraflarını çekerek hasar tespiti yaptığını, bu fotoğrafların ilgili kurumlarla paylaşıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında Harita Genel Müdürlüğümüze ait bir uçak, deprem bölgesinin havadan fotoğraflarını çekerek hasar tespiti yaptı. Çekilen hava fotoğrafları ilgili kurumlarla paylaşıldı" denildi.

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