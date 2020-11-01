Çaykur Rizespor, Kayserispor'u Loic Remy ile vurdu

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, HES Kablo Kayserispor’u konu etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.Abone ol
Çaykur Rizespor'un ünlü golcüsü Süper Lig'e şimdiden damgasını vurmayı başardı. 33 yaşındaki forvet Kayserispor karşısında da sahne aldı.
Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği HES Kablo Kayserispor’u 1-0 yendi. Rizespor'a galibiyeti getiren golcü Fransız golcü Loic Remy kaydetti.
Rizespor son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplamayı başardı.
Rizespor, bu galibiyetin ardından puanını 11'e yükseltti. Kayserispor ise 6 puanda kaldı.