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İzmir Seferihisar'da yeni deprem meydana geldi! 4.2 şiddetindeki deprem fena sarstı

İZMİR'de 58 kişinin ölümüne neden olan depremin enkazında canlı aranırken Seferihisar'da yeni deprem meydana geldi. AFAD, depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı.

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İzmir yeni depremle sarsıldı. 6.6 şiddetindeki ilk depremin de merkezi olan Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'de gün boyu meydana gelen depremler sürüyor...

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