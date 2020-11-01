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Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un korona testi pozitif

İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un korona virüs testi pozitif çıktı.

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Vali Coşkun yaptığı açıklamada, görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Evde sürdürülen tedavim doktorların tavsiyesi üzerine hastanede devam etmektedir. Hamdolsun sağlık durumum iyiye gitmekle birlikte tedavime bir süre daha hastanede devam edilecektir. Rabbimden tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyor kolaylıklar diliyorum" dedi.

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