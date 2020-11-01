BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  YEREL

Batman'da feci olay! Nefes borusuna kusmuk kaçan 9 yaşındaki Arafat hayatını kaybetti

BATMAN'da 1 hafta önce boğazına kusmuk kaçan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 9 yaşındaki Arafat Arda Çiftçi, dün rahatsızlandı. Dedesi tarafından hastaneye götürülmek istenen Çiftçi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Batman merkeze bağlı Aydınkonak Mahallesi'ndeki evlerinde 1 hafta önce nefes borusuna kusmuk kaçan Aydınkonak ilkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Arafat Arda Çiftçi, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Midesi temizlendikten sonra taburcu edilen Çetin'in tedavisine evde devam edildi. Çetin, dün evde yine fenalaşınca dedesi Yusuf Çiftçi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Dedesinin kollarında gelen ambulansa konulan Arafat Arda'nın yapılan kontrolünde öldüğü tespit edildi. Arafat Arda Çiftçi, yapılan otopsinin ardından, bugün Asri Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş! Yıkılan iki bina 'tescilli çürük' çıktı
İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzü sardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Süleyman Soylu bir süre dinlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! İzmir'de ölü sayısı 58'e yükseldi
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy duyurdu! Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi
Trabzonspor'da Newton dönemi bitti! İşte 4 hoca adayı
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de saatler sonra mucize kurtuluş! İşte enkazdan kurtarılma anı
Tanya Kilityalı babası paylaştı Masterchef Tanya elendi mi?
AK Partili Osman Ören'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Ibrahimovic şov yaptı Milan, Udinese'yi geçti
Batman'da 9 yaşındaki Arafat feci şekilde can verdi
UMKE nedir açılımı nedir UMKE görevleri nedir?
Yorumlar