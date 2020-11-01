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İzmir depremi sonrası HSK'dan çok önemli karar

Anadolu Ajansı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, deprem nedeniyle İzmir'deki yargılamalarla ilgili önemli bir karara imza attı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, deprem nedeniyle İzmir'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak tavsiyeleri içeren yazıyı teşkilata gönderdi. 

Yazıya göre, tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın soruşturma/kovuşturma dosyaları ile yürütmenin durdurulması istemlerine hassasiyet gösterilecek.

İzmir'de depremden bizzat veya yakınları etkilenen hakim ve savcıların izin talepleri konusunda hassas davranılacak.

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