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CHP'li Selin Sayek Böke'nin çadır iddiasına İçişleri Bakanlığından yanıt

Demirören Haber Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, "AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor" iddiasına İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan yanıt geldi.

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İZMİR'de meydana gelen ve onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti adına açıklamada bulunan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "AFAD, çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor" iddiasında bulunmuştu.

Selin Sayek Böke'nin bu iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan anında cevap geldi.

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı yaptığı açıklamada,  "Böyle bir şey yok! 'Yalan söylüyor' demeyelim de 'Yanlış biliyor' diyelim. AFAD, 1040 çadır kurdu. (268’i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor. Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan da açıklama geldi

CHP İzmir milletvekili Selin Sayek Böke'nin iddiasına bir tepki de AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu verdi.

Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Enkazlarla mı uğraşalım, bu tür haberlerle mi bilmiyorum. Ne olur yük olmayın, yardımcı olun. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu koordinasyon ile ve eşit şartlarda yardımları ulaştırıyoruz. Hiç bir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi."

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