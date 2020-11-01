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Beşiktaş taraftarından Adem Ljajic'e tepki

İhlas Haber Ajansı

Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic için, "Hazır değil. Kaliteli oyuncu ancak sadece yetenek yetmiyor" açıklaması yaparken; Ljajic'in maç öncesinde eli belinde ısınması, taraftarın tepkisine neden oldu.

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e taraftardan tepki... Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcuyla ilgili olarak, "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic'in form durumunu açıklamıştı.

Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar, ısınmak için sahaya çıkarken; Adem Ljajic'in tavırları tepkilere neden oldu.

Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic'in bu hareketi sonrasında taraftarlar, Boşnak futbolcuya tepki gösterdi.

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