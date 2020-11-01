Yavuz Bahadıroğlu'nun sağlık durumu! Oğlu açıkladı

Mücahit Birinci, Yavuz Bahadıroğlu'nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve takılan stentin kayması nedeniyle sağlık durumunun ciddi risk taşıdığını söyledi.

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Gazeteci yazar Yavuz Bahadıroğlu hastaneye kaldırıldı. Mücahit Birinci, babası Yavuz Bahadıroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyerek dua istedi.

Twitter'dan açıklama yapan Birinci, Yavuz Bahadıroğlu'nun tedavisinin sürdüğünü ve takılan stentin kayması nedeniyle böbreğin çalışmadığını ifade ederek Bahadıroğlu'nun sağlık durumunda ciddi risk bulunduğunu söyledi.

İşte Birinci'nin yaptığı o açıklama;

Babam @Y_Bahadiroglu operasyondan çıktı. Ancak aorta takılan stentin kaymasına müdahale edilmesine rağmen, böbrek ana damar girişini kan bastı. Dolayısıyla böbreğin tekrar çalışmasını bekliyoruz. Ciddi riski var. Dua bekleriz. — Mücahit Birinci (@birincimucahit) November 1, 2020

Yavuz Bahadıroğlu kimdir?

Gazeteci yazar Yavuz Bahadıroğlu 1945 senesinde Rize'de dünyaya geldi. Gazetecilik mesleğine ise 1971 yılında başladı.

İlk olarak Yeni Asya-Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik yapmaya başlayan Yavuz Bahadıroğlu araştırma, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı.

Gazetecilik mesleğinin yanı sıra dergi ve şirket yöneticiliği de yapan yazar gazetecilik dönemlerinde çocuklar için eserler üretti. Yazarın yüze yakın çocuk romanı ve hikayesi yayınlandı. Bu eserlerini yayınlarken Yeni Asya gazetesinde köşe yazarlığına devam etti.

yavuz Bahadıroğlu'na popülerlik kazandıran Sunguroğlu romanı ve ardından Buhara Yanıyor romanı ile Türkiye'nin en çok satan romanlarının yazarı olarak ün yaptı.

Yetişkinler için yayınlandığı romanlarda konu genelde Osmanlı dönemini ele almıştır. Bu alanda yazdığı 30 kadar eseri vardır. Günümüzün en üretken yazarlarından biridir. Yurt içi ve yurt dışında sayısız konferans veren yazarın bir çok ödülü de bulunmaktadır. Yazar şuan Yeni Akit gazetesinde yazmaktadır.