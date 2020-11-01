İzmir depreminde hasar alan binanın çökme riski nedeniyle çalışmalara ara verildi

İZMİR depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki binada çökme riski olması nedeniyle kurtarma ekipleri alandan uzaklaştı. Kurtarma çalışmaları az sayıda ekiple sürecek.Abone ol
İZMİR Seferihisar açıklarındaki 6,6'lık depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki ağır hasarlı binadan çatırtılar geldiğine yönelik ihbar sonrasında çalışan ekipler alandan uzaklaştı.
Binada yapılan ölçümlerin ardından çalışmalara devam edilebileceği, binada yeni bir hasar oluşmadığı tespit edildi.
Arama-kurtarma çalışmalarının az sayıda ekiple devam etmesi kararlaştırıldı.