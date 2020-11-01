BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  YEREL

Depremin vurduğu İzmir'e hırsızlık için geldiler

Anadolu Ajansı

Depremin vurduğu İzmir'de bir tarafta kurtarma ekiplerinin fedakarca çalışmaları sürerken, diğer taraftan kente hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Abone ol

İZMİR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkaz bölgelerinde asayişin sağlanması için yoğun çaba içinde. Ekipler, tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı 24 saat görev yapıyor.

Şehir dışından hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen sabıkalı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada; depremin hemen ardından İl Emniyet Müdürlüğünde 14 bin personel görev başına çağrıldı. Polis ekipleri, kentte depremden sonra oluşan trafik yoğunluğunu hafifletmek için çalışma yürütüyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle motosikletli polisler, daha aktif rol alıyor. Polisler, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Bayraklı bölgesinde trafikte yoğunluk oluşmaması için vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Selin Sayek Böke'nin çadır iddiasına İçişleri Bakanlığından yanıt
İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu? 3. günde enkazlarda son durum
İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş! Yıkılan iki bina 'tescilli çürük' çıktı
İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzü sardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Süleyman Soylu bir süre dinlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! İzmir'de ölü sayısı 58'e yükseldi
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Masterchef Tanya sevgilisi kim instagramda fotoğrafları sildi
İzmir depremi sonrası HSK'dan çok önemli karar
Batman'da feci olay! Nefes borusuna kusmuk kaçan 9 yaşındaki Arafat hayatını kaybetti
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un korona testi pozitif
İzmir depreminde can kaybı 60'a yükseldi
Yorumlar 2 yorum