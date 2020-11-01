Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sezon evindeki ilk galibiyetini elde eden siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golü, 55'inci dakikada Ghezzal'ın asistinde Cyle Larin kaydetti. Kartal, puanını 10'a çıkarırken; Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçen Beşiktaş, bu sezon evindeki ilk galibiyetini de elde etti.

Rakibi karşısında zorlanan ve ilk yarıyı 0-0 berabere tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda Cyle Larin'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Geçen hafta da Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, bu sezon 3. galibiyetini aldı. Ligde ayrıca bir beraberlik ve iki yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, puanını 10'a yükseltti.

Ligde üçüncü kez mağlup olan Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.

Maçtan önemli dakikalar

16. dakikada soldan ceza sahasına giren Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

24. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağdan ortaladığı topa altıpas önünde Aboubakar vurdu ancak araya giren savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

25. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırdı ancak topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.

29. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

48. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ghezzal'ın soldan altıpasa ortasına iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

58. dakikada Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Cueva'nın kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.

68. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Aboubakar arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

74. dakikada Ghezzal'ın şutunda topu bir anda altıpasta önünde bulan Aboubakar bir anda kaleciyle karış karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güven Yalçın'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farka dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Beşiktaş: 1 - 0 :Yeni Malatyaspor

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan Toköz (Dk. 85 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup (Dk. 70 Mensah), Larin, Aboubakar (Dk. 85 Güven Yalçın)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Semih Kaya, Wallace, Hafez, Ndayishimiye, Acquah (Dk. 71 Olcay Şahan), Tetteh, Ahmed Ildız (Dk. 71 Fofana), Cueva (Dk. 85 Topalli), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 71 Lukoki)

Gol: Dk. 55 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 59 Ghezzal, Dk. 66 Atiba, Dk. 90+2 Larin (Beşiktaş)