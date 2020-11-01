Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (1 Kasım Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 377 bin 473, can kaybı 10 bin 326 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 1 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 123 bin 343 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1515 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 325 bin 486'ya çıktı.

Toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 157, hasta sayısı 377 bin 473, vefat sayısı 10 bin 326, ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.0, yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33.4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 oldu.

"Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2020