Koronavirüste yeni risk! Hastanedeki 100 hastadan biri felç geçiriyor

İngiltere’de yer alan Cambridge Üniversitesi’ndeki İnme Araştırma Grubu’ ndan bilim insanları, Covid-19 ve felç arasındaki ilişkiyi anlamak için 100 binden fazla hastayı kapsayan 61 küresel çalışmayı analiz etti. Journal of Stroke adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın sonuçlarında koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan her bin kişiden 14’ünde virüsün meydana getirdiği kan pıhtılaşması ve sitokin fırtınası sonrası felç yaşandığını kaydedildi.