Koronavirüste yeni risk! Hastanedeki 100 hastadan biri felç geçiriyor
Dünyanın başına bela olup sürekli mutasyona uğrayan koronavirüste her geçen gün yeni bir belirti ortaya çıkıyor. Hastalığa yakalananlarda virüsün neden olduğu 2 sağlık sorunu felç oluşturuyor.
İngiltere’de yer alan Cambridge Üniversitesi’ndeki İnme Araştırma Grubu’ ndan bilim insanları, Covid-19 ve felç arasındaki ilişkiyi anlamak için 100 binden fazla hastayı kapsayan 61 küresel çalışmayı analiz etti. Journal of Stroke adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın sonuçlarında koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan her bin kişiden 14’ünde virüsün meydana getirdiği kan pıhtılaşması ve sitokin fırtınası sonrası felç yaşandığını kaydedildi.
Binlerce kişide görülebilir: Çalışmanın yazarlarında Hugh Markus, bu durumun dünya genelinde Covid-19 teşhisi konulan binlerce kişinin felç olabileceği anlamına geldiğini söyledi.
Markus, “Veriler, felç oranın 0,014 olduğunu gösteriyor. Bu da hastanede yatan 100 kişiden en az birinin Covid-19 kaynaklı felç geçirdiğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
Akut istemik inmeye yol açıyor: Araştırmacılar, yeni tip koronavirüs nedeniyle en sık görülen felç türünün, akut istemik inme olduğunu açıkladı. Peki , kalp hastalıklarından sonra dünya genelinde ikinci gelen ölüm nedeni olan inme, nasıl oluşuyor?