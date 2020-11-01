İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu? 3. günde enkazlarda son durum

İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi. Yaralı 940 vatandaştan 218'inin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor. Yıkılan 8 binadaki kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

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İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD, son bilgileri açıkladı.

Can kaybının 62'ye yükseldiği depremde yaralanan 930 vatandaştan 722'si taburcu edilirken, 218 kişinin tedavisi devam ediyor.

26 bina yıkılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan da bir açıklama geldi. Hasar tespit çalışmalarının 10 günde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Oktay, ağır hasarlı 26 binanın acil olarak yıkılacağını söyledi.

Oktay, "Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda. Yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız" diye konuştu.

Hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyaran Oktay; Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere 21 bin kişi için toplam 3 bin 880 çadır kurulacağını söyledi.

Depremin salgın ile mücadeleyi zaafa uğratmaması gerektiğini söyleyen Oktay, "Yeni can kayıplarının oluşmaması için bu alanda da hassasiyetimizin devam etmesi gerekli" dedi.

8 binada arama kurtarma

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre; İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmalarına AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 6 bin 408 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 1045 araç katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.

Eğitime bir hafta ara

Deprem nedeniyle kent genelinde eğitime bir hafta ara verildi. Kararı önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlediği basın toplantısında sürenin duruma göre gözden geçirilebileceğini söyledi.

Okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Selçuk, "139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık" diye konuştu.