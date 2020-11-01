İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkan fotoğraflar yürek burktu

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki kurtarma çalışmalarına katılan bir AFAD görevlisi, "Enkazdan çıkartılan fotoğraflar bu alanda toplanıyor. İki çifte ait çok sayıda mutlu anıların yer aldığı fotoğraf var ancak kim olduklarını bilmiyoruz. Bu fotoğraflardan onları tanıyan yakınları bize ulaşıp alabilirler. Enkaz altındalar ise inşallah sağ olarak kurtulurlar" dedi.