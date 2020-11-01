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Damat gelini dövdü! Valilikten açıklama var

Hatay'ın Belen ilçesinde düğün konvoyunu durdurarak gelini döven damatla ilgili Hatay Valiliği, kavgayla ilgili olarak gelinin şikayeti üzerine gerekli adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

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HATAY'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken Hatay Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, damat Hüseyin İ.nin, yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.yi tekme- tokat dövdüğü anlara ilişkin görüntüler üzerine Hatay Valiliği açıklama yaptı.

"Kavga aşırı hız nedeniyle çıkmış"

Tartışmanın, aşırı hız nedeniyle kaynaklandığı ifade edilen Valilik açıklamasında, "Olaya tanık olan vatandaşlarımızın 112 üzerinden gelin ve damat kavgası şeklinde yaptıkları ihbar üzerine, ekipler olay yerine intikal etmiş olup, yapılan görüşmenin ardından gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

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