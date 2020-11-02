İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı! Ekibi karantinaya alındı

Fox TV Çalar Saat programının sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı. Program ekibinin karantinaya alındığı bildirildi.

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Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya geçtiğimiz günlerde Fox ekranlarına çıkmamış ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedbir amacı ile koronavirüs testi yaptırdığını bildirmişti.

Edinilen bilgiye göre Küçükkaya’nın testi pozitif çıktı. Ayrıca program ekibi de karantinaya alındı.

Küçükkaya’nın durumunun iyi olduğu ifade edilirken karantina sürecinde yerine İlker Karagöz’ün ekrana çıkacağı kaydedildi.

İsmail Küçükkaya geçtiğimiz günlerde şu paylaşımı yapmıştı: