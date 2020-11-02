Adana'da hırsızlık şüphelisinden 'uyumak için girdim' savunması

ADANA'da hırsızlık şüphelisi gece saatlerinde inşaat halindeki binaya girdi. Bekçi köpeğinin sayesinde fark edilen şüpheli şahıs polis tarafından yakalandı. Ekip otosuna alınan şahıs, 'uyumak için girdim' diyerek iddiaları reddetti.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta bekçilik görevi gören “karabaş” isimli bir köpek hırsızlık şüphelisi Ferit R.’yi görmesi üzerine havlamaya başladı. Bunun üzerine inşattın bekçisi durumdan Ferit R.’yi fark etti. Bekçi durumu polise bildirdi.

Bu sırada Ferit R. inşaat halindeki apartmanın üst katlarına çıkarak saklandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferit R.’yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Ferit R.,” Uykusuz olduğum için girdim.” diyerek kendisini savundu.

Hırsızlıktan daha önceden kaydı bulunan Ferit R. gazetecilere kaydının olmadığını söyledi. Gözaltına alınan Ferit R. polis merkezine götürüldü.