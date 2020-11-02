BIST 1.120
DOLAR 8,39
EURO 9,77
ALTIN 506,55
HABER /  YEREL

Adana'da hırsızlık şüphelisinden 'uyumak için girdim' savunması

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da hırsızlık şüphelisi gece saatlerinde inşaat halindeki binaya girdi. Bekçi köpeğinin sayesinde fark edilen şüpheli şahıs polis tarafından yakalandı. Ekip otosuna alınan şahıs, 'uyumak için girdim' diyerek iddiaları reddetti.

Abone ol

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta bekçilik görevi gören “karabaş” isimli bir köpek hırsızlık şüphelisi Ferit R.’yi görmesi üzerine havlamaya başladı. Bunun üzerine inşattın bekçisi durumdan Ferit R.’yi fark etti. Bekçi durumu polise bildirdi.

Bu sırada Ferit R. inşaat halindeki apartmanın üst katlarına çıkarak saklandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferit R.’yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Ferit R.,” Uykusuz olduğum için girdim.” diyerek kendisini savundu.

Hırsızlıktan daha önceden kaydı bulunan Ferit R. gazetecilere kaydının olmadığını söyledi. Gözaltına alınan Ferit R. polis merkezine götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu? 4. günde deprem bölgesinde son durum Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP’li Seyit Torun: Çürük yapılar bakanlığa 10 yıl önce bildirdi, neden gereği yapılmadı?
Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı
İzmir depreminin ardından isyan ettiren vicdansızlık! Fırsatçılar işbaşında
İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı! Ekibi karantinaya alındı
Ülkede durum vahim! Fransa’da her 30 saniyede 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatıyor
İzmir'de umutlar bu kez acıya dönüştü!
ÖNCEKİ HABERLER
5. ve 9. sınıflar yüzyüze eğitime başladı! İstanbul'da trafik kilitlendi
Polise teslim edildi! İzmir'de enkazda bulunan çantadan borç listesi ve para çıktı
Adana'da yaşandı! 8’inci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın öldü
Bursa'da feci kaza!İkiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü
Moloz yığınının altından çıkartıldı! Rızabey Apartmanından bir acı haber daha
İsmail Küçükkaya nereli kaç yaşında İsmail Küçükkaya evli mi?
Yorumlar