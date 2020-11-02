İsmail Küçükkaya neden yok İsmail Küçükkaya Çalar Saat ayrıldı mı?

FOX ekranlarında haftaiçi her sabah Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya neden yok, ayrıldı mı araştırması günün konusu oldu. İsmail Küçükkaya ve ekibi koronavirüse yakalandı yerine İlker Karagöz programı sunacak. Durumu iyi olan İsmail Küçükkaya evinde karantinaya alındı.

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FOX TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya neden yok, ayrıldı mı araştırması birçok vatandaş tarafından yapıldı. Çalar Saat programını bugün de İlker Karagöz sunacak. İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından koronavirüs olduğunu ve evinde karantinaya girdiği açıkladı. İsmail Küçükkaya ve ekibi bir süre daha karantina altında olacak.

İsmail Küçükkaya’nın testi pozitif çıktı. Ayrıca program ekibi de karantinaya alındı.

Küçükkaya’nın durumunun iyi olduğu ifade edilirken karantina sürecinde yerine İlker Karagöz’ün ekrana çıkacağı kaydedildi.

İsmail Küçükkaya kimdir:

972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de “Çalar Saat” adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitap yazmıştır.