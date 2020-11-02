Kozmik oda baskını! Savcı özellikle işgallere karşın devletin ne yapacağına dair planların olduğu odaları aramak istedi

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Albay Erkan Yılmaz Büyükköprü'nün "Kozmik Oda baskınında savcı özellikle işgallere karşın devletin ne yapacağına dair planların olduğu odaları aramak istedi." dediğini aktardı.

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Sözcü yazarı Aytunç Erkin, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla Kozmik Oda'ya girilerek gözaltına alınan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Albay Erkan Yılmaz Büyükköprü'yle görüştü.

Söyleşide, baskının ABD'de yapılan "Çukurambar'da, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın evine geliş gidişlerinde, evinin civarında 06 BH... plakalı gri Renault ile 06 ...Y 48 plakalı araçları görüyorum. Araçlardan ve içindekilerden şüpheleniyorum. Arınç'a suikast yapacaklarından şüpheleniyorum" ihbarıyla başladığını yazdı.

"Savcı ısrarla 11 ve 16 numaralı odaları aramak istedi"

Aytunç Erkin, Kozmik Oda'ya giren firari FETÖ üyesi olduğu belirtilen hakim Kadri Kayan'ın Kozmik Oda bilgisayarlarında "Ankara'da işlenen cinayetler, Ahmet Taner Kışlalı, Hablemitoğlu, Uğur Mumcu, Danıştay, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Sadullah Ergin, Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Çukurambar, Kaos, Eylem Planı, Operasyon, Pusu, Balgat, Feza Apartmanı, Bilgi Toplama" kelimelerinin arandığını açıklayan Albay Erkan Yılmaz Büyükköprü, savcının ısrarla 11 ve 16 numaralı odaları aramak istediğini belirterek, "O odalarda işgallere karşı devletin ne yapacağına dair planlar vardı. Sonrasını herkes biliyor..." dediğini aktardı.