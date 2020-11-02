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Paulo Coelho'dan İzmir depremi için bağış! Kuran'dan ayet paylaştı..

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Kuran'dan ayet paylaşarak İzmir depremi için Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu.

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Brezilyalı ünlü yazar Paulo Coelho, İzmir depremine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Türkiye'de çok satan Simyacı kitabının da yazarı olan Coelho, Kuran'dan "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır" ayetine yer vererek şu mesajı paylaştı: "Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım. Bağışın depremden etkilenen ülkeler (Türkiye ve Yunanistan) arasında nasıl dağıtılacağına RCRC karar verecektir." 

Kızılay'dan yanıt geldi

Türk Kızılay, Coelho'nun destek açıklamasına yazarın Simyacı romanından bir alıntıyla yanıt verdi. Kızılay'ın yanıtı şöyle oldu:

"Dünyaca Ünlü Yazar Paulo Coelho'nun Simyacı adlı eserinden alıntıyla: 'Yüreğin neredeyse hazinen de oradadır' Yüreğindeki iyilik ve merhameti, o engin iyilik hazinesini bizlerle paylaştığı için kendisine çok teşekkür ederiz."

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