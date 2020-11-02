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Seferihisar’da tsunamiye teknesinde denizde yakalanmıştı: Kıyameti yaşadım

Depremin merkez üssü olan Seferihisar’da, tsunamiye teknesinde denizde yakalanan Şerafettin Küçük, “Denizde kıyameti yaşadım, korkunçtu. Böyle bir şeyi filmlerde bile görmedim” dedi.

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İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremde, tsunaminin vurduğu Seferihisar yaralarını sarıyor. “Macera” isimli balıkçı teknesiyle denize açılan Şerafettin Küçük, ağ attığı sırada denizde tsunamiye yakalandı.

Küçük, “Denizin ortasındaydım, ne olduğunu anlamadan önce sesler, ardından da denizin kabarmasını gördüm. Denizde kıyameti yaşadım, korkunçtu. Böyle bir şeyi filmlerde bile görmedim. Saniyeler içinde her şey altüst oldu. Sonumuz geldi, hepimiz öleceğiz sandım. Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum. Şanslıydım” dedi.

O sırada tsunami oldu

Deprem sonrası oluşan tsunamide evinin önünde sulara kapılarak hayatını kaybeden Fatma Erçetin’in (86) torunu Özge, “Depremden sonra gelinimiz, babaannemi dışarıya çıkarıyor. Evin önünde oturuyor. O sırada tsunami oluyor. Panikten düşünce suya kapılıyor. 100 metre sürükleniyor. Aşık olduğu Seferihisar’da, çok sevdiği denizde hayatını kaybetti” diye konuştu.

Hasar belirleniyor

Seferihisar’da çamur, balçık, yosunla kaplanan cadde ve sokaklar temizlenmeye başlandı. Tsunamiden sürüklenerek zarar gören tekne ve park halindeyken sürüklenen araçlarda da hasar tespit çalışmaları başladı.

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