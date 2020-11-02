Juventus Cristiano Ronaldo'nun dönüşüyle galibiyet yüzü gördü

Serie A'da Juventus, Spezia'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Koronavirüsü zor sürecin arkasından yenmeyi başaran Cristiano Ronaldo haftalar sonra ilk maçına çıktı. Efsane yıldız maçı boş geçmedi, 2 gol kaydetti.

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Ligde son üç maçından beraberlikle ayrılan Juventus, Spezia deplasmanında kendini buldu. Torino ekibi maçı kazanırken karantina süresini dolduran Ronaldo sonradan girip maça damga vurdu.

Juventus, Spezia deplasmanında 14. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Spezia, Tommaso Pobega ile 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Ronaldo'dan 2 dakika sonra gol

İlk yarı 1-1 sona ererken Cristiano Ronaldo 56. dakikada Paulo Dybala'nın yerine oyuna girdi. Portekizli yıldız oyuna girdikten yalnızca 2 dakika sonra golle buluştu ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 67. dakikada Adrien Rabiot, Juventus'un üçüncü golüne imza atarken 76. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Ronaldo skoru tayin etti ve Juventus sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Spezia maçına sonradan girip iki gol kaydeden Ronaldo, virüs nedeniyle en son 4 Ekim'deki Napoli maçında forma giymişti. Galibiyet hasretini noktalayan Juventus puanını 9'a çıkarırken Spezia ise 5 puanda kaldı.