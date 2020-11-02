Adana'da şehit kardeşine kanlı pusu: Ne bana yar olacak ne de sana' deyip öldürdü
ADANA'da kız isteme merasimi için hazırlanan Kadir Gerekli, maskeli bir şahsın 'ne bana yar olacak ne de sana' diyerek gerçekleştirdiği silahlı saldırıda öldürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Civantayak Mahallesi’nde meydana geldi. Kız arkadaşı Z.A.’ın ailesiye görüşen Kadir Gerekli, kız isteme merasimi için ailesini almak amacıyla evine gitmek üzere yola çıktı.
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Başına isabet etti: Kız arkadaşının evinin yakınlarında kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Gerekli, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.
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Hastanede vefat etti: Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gerekli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, yüzü maskeli şüphelinin "Ne bana yar olacak, ne de sana" dedikten sonra tüfeği ateşlediği öne sürüldü.
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