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Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir için bazı işlemlere ilişkin süreleri uzattı

İZMİR için "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme süresi, elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 30 Kasım'a uzatıldı.

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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle söz konusu ildeki mükellefler tarafından 2 Kasım (31 Ekim 2020 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) gün sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "elektronik defter beratları"nın yüklenme süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

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