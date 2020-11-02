Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak karşılaşmalar

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap açıkladı: 2022'de Kovid-19 artık mevsimsel bir özellik kazanacak

Gelecek Partisi'nden skandal açıklama! 'Kürtler için Mesud Barzani ne ise Abdullah Öcalan da odur'

Aliyev: Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalara müdahale etmesi için bir gerekçe yok

Son dakika Merkez Bankası'ndan bir 'sıkılaştırma' adımı daha

Kozmik oda baskını! Savcı özellikle işgallere karşın devletin ne yapacağına dair planların olduğu odaları aramak istedi

Paulo Coelho'dan İzmir depremi için bağış! Kuran'dan ayet paylaştı..