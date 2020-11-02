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Adana'da eşine kafa atıp burnunu bıçakladı! Sebebi ise bakın ne

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da bir kişi kendisine kahvaltı hazırlamadığını ileri sürdüğü eşine önce kafa atıp yumrukladıktan sonra burnundan bıçakladı. Gözaltına alınan koca tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Gül G. 5 yıl önce Volkan K. ile evlendi. Gül G.’nin kuzeni hayatını kaybetti. Gül G. cenaze ile ilgilenirken eşi kahvaltı hazırlamasını istedi. Gül G. ise cenazesi olduğunu söyledi. Buna sinirlenen Volkan K. eşine önce kafa atıp sonra yumrukla darp edip burnundan bıçakladı.

Kadın aldığı darbeler sonucu yere yıkıldı. Sesler üzerine olay yerine gelen yakınları hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Genç kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis zanlı kocayı aramaya başladı. Aldığı darbeler nedeniyle bir gün hastanede kalan genç kadın taburcu oldu. Gözaltına alınan koca ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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