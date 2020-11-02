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Biden'ın kuzeni: Joe başkan olmak için çok yaşlı

Ralph Biden, Demokrat başkan adayı 77 yaşındaki kuzeni Joe Biden’ın “başkan olmak için çok yaşlı” olduğunu söyledi.

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Birleşik Krallık’ta yaşayan emekli grafik tasarımcı, “Biden o iş için biraz fazla yaşlı. Fakat Winston Churchill de savaştan sonra tekrar seçildiğinde hemen hemen aynı yaştaydı ve fena değildi. Ne olacağını kim bilir?” dedi.

Express'in haberine göre kendisi 74 yaşında olan Biden, yine de kuzeninin başarılı bir başkan olabileceğini ancak ABD'deki büyük siyasi kutuplaşmayla karşı karşıya kalabileceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Ne kadar sürecek? Asıl soru bu. Beyaz Saray çok yüksek bir baskı altında. Eğer başkan olursa korkunç şekilde ikiye ayrılmış ülkeyi miras alacak.
Ancak emekli Biden, kuzeninin seçimi kazanabileceğinden pek emin değil. Dürüst olmak gerekirse bence şansı yüzde 50.

Grafik tasarımcı, Joe Biden’la akraba olduğunu röportaj için onunla iletişime geçilene kadar bilmediğini belirterek ekledi:

Joe Biden başkan yardımcısı olduğunda onunla akraba olabileceğimizi düşünmüş ama pek de önemsememiştim ve arkadaşlarıma bunun şakasını yapmıştım.
İkili, büyük büyük büyük dedeleri James ile William dolayısıyla akraba ve dördüncü ya da beşinci derece kuzen.

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