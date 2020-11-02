Gelecek Partisi'nden skandal açıklama! 'Kürtler için Mesud Barzani ne ise Abdullah Öcalan da odur'

AHMET Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Kürt açılımını abartınca ortaya skandal çıktı. "Kürtler için Mesud Barzani ne ise Abdullah Öcalan da odur" diyen Gelecek Partisi Batman İl Başkanı Abdülbaki Polat, “İnanıyorum ki Başkan Ahmet Davutoğlu olmasaydı Kürt kentleri tank, top ve uçaklarla bombalanacaktı” dedi.

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Gelecek Partisi 1. Oloğan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Kongre sırasında Rûdaw Ankara Temsilcisi Şevket Herki’ye konuşan Gelecek Partisi Batman İl Başkanı Abdülbaki Polat, skandal sözler sarfetti ve Ahmet Davutoğlu'nu öve öve bitiremedi. Polat'ın PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri ise tam bir skandal oldu.

'Kürt sorununu ancak Davutoğlu çözer'

“Kürtler, Kürt sorununun ancak Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde çözüleceğine inanıyor" iddiasında bulunan Batman İl Başkanı Polat, Davutoğlu'nun Başbakanlığı dönemindeki Hendek operasyonları hatırlatılınca da "Hendek olayları döneminde Ahmet Davutoğlu başbakan olmasaydı inanıyorum ki birçok Kürt kenti tank top ve uçaklarla bombalanırdı, büyük zarar görürdü. Başkan Davutoğlu silahlı bir faaliyet içerisinde olmayanların zarar görmemesi için çok yoğun çaba içerisindeydi" dedi.

Kürtler için Barzani ne ise Öcalan da odur'

"Biz Kürtlerin şöyle bir hatası var" diyen Abdülbaki Polat, "Ben şeriatçiysem tüm Kürtler şeriatçi olmalı, ben sosyalistsem tüm Kürtler sosyalist olmalı. Bu yanlış bir düşünce. Bugün Kürtler için Mesud Barzani ne ise Abdullah Öcalan da odur. Biz bugün Kürtler olarak Gelecek Partisi’nde yer alıyoruz. Fakat, bizim dışımızda da Kürtler hangi partiye destek verirse onlara da saygı duyuyoruz. Ve yine dünyanın neresinde olursa olsun Kürt halkının insani haklarını savunmalıdır.” ifadelerini kullandı.