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Orta Doğu uzmanı gazeteci Robert Fisk hayatını kaybetti

Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci Robert Fisk, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 74 yaşında hayatını kaybetti.

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Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci Robert Fisk, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 74 yaşında hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’nin Irish Times gazetesinden aktardığı haberde, Fisk'in Cuma günü felç şüphesiyle kaldırıldığı hastanede Cumartesi hayatını kaybettiği bildirildi.

New York Times gazetesi tarafından 2005 yılında "Britanya'nın muhtemelen en meşhur dış haberler muhabiri" olarak tanımlanan Fisk, The Independent için yazmaya devam ediyordu.

Kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Fisk, gazeteciliğe Sunday Express'te başladı. 1972 ile 1975 yılları arasında The Times'ın Belfast muhabirliğini yaptı.

Daha sonra Beyrut'a taşındı ve Orta Doğu hakkında haberler yapmaya başladı.

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