Burhan Kuzu eşi Azime Kuzu kimdir aslen nereli?

AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan siyasetçi Burhan Kuzu 2 haftadır savaştığı koronavirüse yenik düştü ve hayatını kaybetti. 65 yaşında olan Burhan Kuzu'nun vefatının ardından birçok kişi hayatını araştırmaya başladı. Peki Burhan Kuzu aslen nereli eşi Azime Kuzu ve oğlu Süleyman Kuzu kimdir?

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Türk siyasetinin sevilen isimlerinden biri olan Burhan Kuzu 2 haftadır savaştığı koronavirüse yenik düştü ve 65 yaşında hayatını kaybetti. 3 dönem Ak Parti milletvekillliği yapan Burhan Kuzu'nun hayatı vefatının ardından merak konusu oldu. Peki Burhan Kuzu kimdir, aslen nereli, eşi Azime Kuzu ve oğlu Süleyman Kuzu kimdir? İşte Burhan Kuzu'nun hayatı...

Burhan Kuzu Kayseri’nin Şıhlı köyünde doğdu. Dokuz kardeştiler. Önce imam babasını, ardından annesini kaybetti. Ancak bütün kardeşleri gibi okumaya sarıldı. Hukuk okudu, anayasa profesörlüğüne kadar yükseldi. 2001’de girdiği siyasette kısa sürede kamuoyunun tanıdığı bir isim oldu.

Bugün İstanbul'da uğurlanacak: Burhan Kuzu bugün İstanbul Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı öğrenildi.

Burhan Kuzu kimdir: 1 Ocak 1955’te Kayseri Develi’de doğan Burhan Kuzu, Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.

Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu.

Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli STK’larda üyelik ve yöneticilik yaptı.

2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.

22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AK Parti MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.