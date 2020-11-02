Hatay'daki orman yangınında dikkat çeken detay! Görenler şaşkına döndü

Ağaçların zemin kısmındaki kuru otların dahi tamamen yandığı bölgedeki mescit ve türbenin zarar görmemesi görenleri hayretler içinde bıraktı. Havadan drone ile görüntülenen türbenin etrafının tamamen yandığı ancak türbenin olduğu bölgenin yeşil olarak kaldığı görüldü.