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Microsoft yöneticisinden iğrenç İzmir depremi paylaşımı! Maxime Rastello kimdir?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Amerikan Microsoft'un yöneticilerinden Maxime Rastello, İzmir depremi ile ilgili skandal bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım sonra başta Türk vatandaşlar olmak üzere dünya genelinden büyük tepkiler geldi.

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İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar 83 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerden de hissedilen deprem hakkında dünya konuyu manşetlerine taşırken Microsoft yöneticisi Maxime Rastello, İzmir depremi üzerinden ahlaksızca Türkiye'ye saldırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Microsoft’un İsviçre’den sorumlu üst düzey yönetici Maxime Rastello İzmir depremi sonrasında Türkiye’yi hedef göstererek ‘Hak ettiniz’ dedi.

İşte o paylaşım;

Microsoft'tan açıklama bekleniyor

Instagram hesabında deprem sonrasında çekilen enkaz fotoğrafını paylaşarak, KARMA IS A BITCH ifadesini kullanan Rastello’ya başta Twitter olmak üzere Reddit’ten, Facebook’a tüm platformlarda tepki yağıyor. Microsoft Türkiye’nin resmi açıklama yapması gerektiğine dair yorumların sayısı hızla artıyor.

Maxime Rastello kimdir? 

Microsoft'un İsviçre ayağında görev yapan üst düzey çalışan olduğu bilinen Rastolle, Fransız'dır. Teknoloji devi şirkette görevli isim, Instagram'dan İzmir depremini konu alan çirkin bir paylaşımda bulundu.

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