İzmir depreminde ölü sayısı 91'e yükseldi
İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 91'e yükseldi. Yaralanan 994 kişiden 839’u taburcu edildi 155'inin de tedavisine devam ediliyor. Bakan Murat Kurum 9 kişinin yoğun bakımda olduğunu 4'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.
İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son bilgileri açıkladı. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1286 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, " SAKOM’dan alınan bilgilere göre 91 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 839’u taburcu edilmiş olup, 155 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12’sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir. " denildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamaları:
En sonunda yavrularımıza kavuştuk. Bu çok güzel bir mutluluk. İnşallah vatandaşlarımıza ulaşmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Bu motivasyonla ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Vefat sayımız 83'e yükseldi. 962 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılarımızın 743'ünü tedavi ettik ve taburcu oldular. 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte. 4'ü ağır toplam 9 yoğun bakım hastamız var.
11 binada çalışmalar tamamlandı
6 binada çalışmalar sürüyor, 11 binada çalışmalar tamamlandı. Hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Acil ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var. Hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmaları sürerken hasar tespit çalışmalarını da tamamlayacağız. Muhtarlarımıza bilgilendirme yaparak, az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı binalarda yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirme yapacağız.