İzmir depreminde ölü sayısı 91'e yükseldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamaları:

En sonunda yavrularımıza kavuştuk. Bu çok güzel bir mutluluk. İnşallah vatandaşlarımıza ulaşmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Bu motivasyonla ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Vefat sayımız 83'e yükseldi. 962 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılarımızın 743'ünü tedavi ettik ve taburcu oldular. 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte. 4'ü ağır toplam 9 yoğun bakım hastamız var.