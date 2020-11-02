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Korona tetikliyor! Kawasaki hastalığında vaka artıyor

Çocuklarda Covid-19’un tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor. Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, çocuklarda Covid-19 ile ilişkili Kawasaki hastalığı ve çoklu organ yetersizliğinin ülkede de görüldüğünü söyledi.

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Çocuklarda Covid-19’un tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor. Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, çocuklarda Covid-19 ile ilişkili Kawasaki hastalığı ve çoklu organ yetersizliğinin ülkede de görüldüğünü söyledi.

Salgın başladığında İngiltere ve ABD’den Kawasaki hastalığı vakalarının bildirildiğini, pandeminin pik yaptığı dönemde ise bu vakalarda artış yaşandığını belirten Barut, şöyle devam etti: “İlk başta virüse yakalanan çocukların çok büyük bir kısmı, piramit gibi düşünürsek, genellikle hafif geçiriyorlar. Az bir kısmında da ateş oluyor, sanki bir enfeksiyon hastalığıymış gibi. Bir kısmında multi organ yetersizliği oluyor. Bazen nöbetler yaşanabiliyor. Daha sonra da Kawasaki hastalığını görebiliyoruz.”

Maskeler takılmıyor
Ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Barut, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Mutlaka maske takmalılar. Özellikle çocuklar sosyal ortamlarında, sitelerinde, oyun parklarında diğer çocuklarla oynarken maske takmıyorlar. Aileler, çocuklarına bulaşmayacağını düşünüyor. Çocuklardan ailelere, ailelerden tekrar çocuklara bulaşıp toplum içerisinde çok yaygın bir hale gelebiliyor.”

Kawasaki nedir?
Kawasaki hastalığı, genellikle 5 yaş altındaki çocuklarda görülen, uzun süre düşmeyen ateş, gözlerde kızarıklık, vücutta değişik döküntüler, lenf bezi şişliği ile birlikte seyreden çocukluk çağı damar iltihabı.

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