Tamer Tuna: Gel derlerse elbette düşünmeden giderim

Antalyaspor'un eski teknik direktörü Tamer Tuna, isminin teknik direktör arayışındaki Trabzonspor'la anılmasına dair açıklamalarda bulundu.

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Geçen sezon 18. haftada 14 puanla küme düşme potasında aldığı Antalyaspor’u ayağa kaldırıp, 45 puanla lig 9.’su yapan Tamer Tuna, bu sezon da ilk 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi elde etmişti. Farklı Başakşehir mağlubiyeti sonrası Güney ekibinden ayrılan 44 yaşındaki hoca şu an boşta ve Trabzonspor’un 1 numaralı teknik direktör adayı olmuş durumda.

Eddie Newton’u resmen gönderen Bordo-Mavililer’de arayışlar hızlandı. Yönetim en doğru kararı vermek adına her türlü detayı değerlendiriyor. Tamer hoca ise hem oyun anlayışı hem form durumu hem de daha önce formasını giydiği Trabzonspor’u yakından tanıması nedeniyle öne çıkıyor.

"Adımın geçtiğini biliyorum"

İddialara cevap veren Tamer Tuna, “Bana gelen direkt bir teklif olmadı. Sadece yönetim içinde adımın geçtiğini biliyorum. Şu an bunu söyleyebilirim. Trabzonspor benim eski kulübüm. O formayı büyük bir onurla giydim. Gel derlerse elbette düşünmeden giderim” dedi.

Bu sözlerin ardından gözler yönetime çevrilirken, Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor’da hafta içi hocanın belirlenmesi bekleniyor.