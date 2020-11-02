İkbal Gürpınar evli mi eşi kimdir İkbal Gürpınar evlilikleri

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Ünlü sunucunun son durumunu ise oğlu Alper bildirdi ve annesinin yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Bu haberin ardından İkbal Gürpınar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki İkbal Gürpınar kaç yaşında evli mi eşi kimdir?

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Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs oldu son sağlık durumunu oğlu Alper bildirdi ve annesinin yoğun bakımda olduğunu söyledi. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran İkbal Gürpınar ölümden korkmuyorum demişti. Bu haberin ardından İkbal Gürpınar kimdir, aslen nereli, evli mi eşi kimdir araştırması başladı.

İkbal Gürpınar 51 yaşında ve aslen Kırıkkale doğumlu. Emre Ermiş (e. 2013–2016), Burhan Karagözlü (e. 2004–2009) ile evli olan İkbal Gürpınar Alper ve Efe adında oğlu var.

Ölümden korkmuyorum: Ünlü sunucu 3 gün önce sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı:

En sonunda ben de koronaya yakalandım. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış. Başım, kaslarım, eklemlerim ağrıdıkça, ‘babam nasıl dayandı bu acılara’ dedim. Nereden ve nasıl kaptım hiç bilmiyorum. Umuma açık tuvaletlerden mi, başka yerden mi? Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama rağmen her şey olacağına varıyor demek ki.

Ölümden korkmuyorum. En Sevgili'ye, Yaradanımıza kavuşmadır ölüm. İnşallah iyileşirim de sizlerle birlikte hayırlara koşmaya devam ederiz. Geriye dönüp baktığımda bomboş bir hayatım yok çok şükür. Kıymetimi bilenler oldu, bilmeyenler oldu, hakkımı yiyenler.. Beni aldattığını sanıp yediği haramları kâr sayan cahiller. Hepsini burada bırakıp gideceğim öldüğümde. Ölüm, bir Gül Bahçesi. Hep Şehadet istedim Rabbimden , bu yüzden koşa koşa gittim Kudüs'e defalarca. Orada olmadı, belki bu hastalık cennetime vesile olur. Elbette Allah'tan ölümü istemek doğru değil. Ama şükürler olsun Rabbime bana her şeyin en güzelini yaşattı. Çektirdiği acıları büyütüp O'na nankörlük yapamam. Benim durumumda olanlar Ya Rezzak çeksin 339. Rabbim tüm hastalara şifa versin, amin.

Not: Çok halsizim, telefonla arayanlara cevap veremeyeceğimi şimdiden bidiririm. Sizi çok seviyorum, nelere sahip olduysam hep sizin vesilenizle. Hakkınızı helal edin lütfen, benden yana helal olsun

İkbal Gürpınar kimdir: İkbal Gürpınar, 4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale’de dünyaya geldi. Alper İhsan ve Mehmet Efe isimli iki evlat annesi.

Kırıkkale İmam Hatip Ortaokulu, Çankaya Lisesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Liseyi dışarıdan bitirdiği için birçok kadına okuma şevki aşılayıp, binlerce kişinin dışarıdan okumasına vesile oldu. Sunuculuğa 1992 yılında Polis Radyosu’nda başladı. 1994 TRT’de başlayan televizyon hayatı boyunca bir çok projeye imza attı. 2007’den 2015’e kadar KANAL 7’de İkballe Diyar Diyar ve Kabe Yollarında gibi hafızalara kazınan programları sundu.

Okan Üniversitesi & Lhr Danışmanlık ‘tan 360 yaşam koçluğu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mediatörlük, Ortadoğu Amme İdaresi’nden de ithalat-ihracat elemanı sertifikalarına sahip oldu. Son iki yıldır Keçiören Belediyesi Ramazan Programlarını çeşitli televizyonlarda sunmakta. Kitapları, şiir, masal albümleri, sanatçı dostlarıyla yaptığı düetlerle milyonlarca kişiye ulaşmaya devam etmekte, bireysel koçluk ve mediatörlük yapmakta. Şiir okumak, dünyayı gezmek, rafting-zipline-yamaç paraşütü yapmak, amatör kaptanlık, dalgıçlık hobileri arasında.