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İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapmışlardı! 2 kişi serbest bırakıldı

 İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremin ardından Konya'da sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A. ile E.S. (17), serbest bırakıldı.

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Konya'da oturan E.S. ve A.A. iddiaya göre Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen çok sayıda kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaptı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişi hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından yasal işlem başlatıldığı belirtildi. 

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