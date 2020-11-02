Ali Erbaş'ın 'Deprem kıyametin alıştırmasıdır' sözünün aslı ortaya çıktı Diyanet'ten suç duyurusu

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, 10 ay önce söylediği "Deprem kıyametin alıştırmasıdır" sözlerini, İzmir depreminden sonra söylemiş gibi gösterince Diyanet İşleri Başkanlığı, suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, “Esasında deprem afeti bize hem dünya için, hem de ahiret için bir uyarıda bulunuyor. Deprem, kıyametin bir örneğidir, alıştırmasıdır” şeklindeki sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Erbaş'ın Elazı depreminden sonra bir cuma hutbesinde söylediği bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, İzmir depreminden sonra söylenmiş gibi Twitter hesabından paylaştı.

Yeniymiş gibi paylaşıp beddua etti sonra da sildi

Erbaş'ın sözlerini alıntılayan Çelik, "Allah belanı versin Erbaş! Adamda bilgi ve ahlak yoksunluğu en üst düzeyde" dedi. Çelik'in bir süre sonra paylaşımı sildiği görüldü.

Diyanet'ten suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'a beddua eden Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 10 ay önce Elazığ’da yaşanan deprem sonrası 31 Ocak 2020 Cuma günü Bursa Ulucami’de irad ettiği hutbedeki depremle ilgili kullandığı ifadeler bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanımız Elazığ depremi sonrasında 'Afetlere Karşı Bilinçli Olalım' başlıklı hutbesinde, insanoğlunun depremi engelleyemeyeceğini, depremin zaman ve şiddetine müdahale edemeyeceğini hatırlatarak, gerekli tedbirlerin alınarak ardında da Allah’a tevekkül etmek gerektiğine ve afetlere karşı sorumluluğunun bilincinde olmanın mümince bir duruşun gereği olduğuna dikkat çekmiştir.

Tüm bu mesajlara rağmen söz konusu hutbeden bir cümle öne çıkartılarak İzmir’de meydana gelen ve aziz milletimizi derinden üzen deprem sonrasında yapılmış bir açıklama gibi paylaşılmıştır.

Bu paylaşım üzerinden sosyal medyada gerek Diyanet İşleri Başkanlığımıza gerekse Başkanımıza yönelik hakaret dolu paylaşımlar yapıldığını üzülerek müşahede etmekteyiz.

Söz konusu içeriği alıntılayarak sosyal medya hesabı üzerinden Sayın Erbaş’a hakaret eden Celal Çelik isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."