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İzmir'e 5 milyon liralık ek ödenek! Bakan Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki deprem sonrası 5 milyon lira kaynak aktarıldığını, bugün de ek 5 milyon liralık yardım ödeneği aktarılacağını açıkladı.

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Bakan Selçuk, "Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız" açıklaması yaptı.

Kreş ve anaokulları hizmete devam edecek

Selçuk "Kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından öncelendi. Hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz"

Bakanı Selçuk "Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam ihtiyaca göre daha da artırılacak. Kış geliyor, vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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