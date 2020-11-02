Fansa ünlü dergideki yazı Fransa'nın isteği üzerine kaldırıldı

Dünyanın en ünlü politika dergilerinden Politico Europe’da, Fransa’daki İslam karşıtı “köktenci sekülerizmi” eleştiren yazı, “Fransa rahatsız olduğu için” yayından kaldırıldı.

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İslam’a ve kutsala hakareti adeta devlet düzeyinde teşvik eden ve Müslümanların ifade özgürlüklerini kısıtlayan Fransa, bu kabul edilemez tutumuna yönelik eleştirel görüşler söz konusu olduğunda ifade özgürlüğüne tahammül edemediğini bir kez daha ortaya koydu.

Brüksel merkezli ve dünyanın en ünlü politika dergileri arasında bulunan Politico Europe dergisinde yayımlanan “Fransa’nın tehlikeli laiklik dini” başlıklı eleştirel makale, Fransa’da oluşturduğu rahatsızlık nedeniyle silindi.

Derginin Yazı İşleri Müdürü Stephen Brown, söz konusu yazıyı derginin “editöryal standartlarına” uymadığı gerekçesiyle internet sitelerinden kaldırdıklarını açıkladı.

Akademisyen Farhad Khosrokhavar'ın kaleme aldığı yazıda, “Fransa’da laikliğin çok aşırı bir biçime evrildiği ve adeta sivil dine dönüştüğü” belirtilerek, “Fransa’nın ülke içinde ve dışında köktenci sekülerizmi için ağır bir bedel ödüyor” değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Makalede, şu ifadelere yer verilmişti:

“Fransa’da 1970'lere kadar mevcut ılımlı laikliğimiz çok aşırı bir biçime evrildi. Adeta bir sivil dine dönüştü. Bakanlar onun rahibi, cumhurbaşkanımız Papası, entelektüeller müritleridir. İslam'a karşı daha az çatışmacı yaklaşımı savunanlar ise kafir sayıldı.”

“Batı Avrupa'da kutsala hakaret yasaldır. Ancak bu özgürlüğü korumak başka, Fransa’da olduğu üzere coşkulu şekilde teşvik etmek başkadır. Bu hak, çoğunluğu Kuzey Afrika Fransız kolonileri kökenli, yüzde 6-8'i Müslüman nüfusa sahip bir ülkede ölçülü şekilde kullanılmalıdır.”

"Masumlar terör saldırılarında ölüyor, dünyada Müslümanlar Fransız değerlerini reddediyor, ürünlerini boykot ediyor, Fransız Müslümanlarının ifade özgürlükleri kısıtlanıyor. Fransa, ülke içinde ve dışında köktenci sekülerizmi için ağır bir bedel ödüyor.”