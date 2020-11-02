İzmir Torbalı'da 3.7 şiddetinde deprem! AFAD duyurdu

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem oldu. AFAD depremin saat 10.57'de 6.83 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

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İZMİR'in Seferihisar ilçesinde cuma günü 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremde 83 kişi hayatını kaybetmişti.

Artçı sarsıntıların sürdüğü İzmir bugün bir kez daha sallandı. Torbalı ilçesinde saat 10.57'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin 6.83 km derinlikle olduğunu açıkladı.