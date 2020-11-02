Ekrem İmamoğlu taburcu oldu! Koronavirüse yakalanmıştı

Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu taburcu oldu.

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Koronavirüsü yenen İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden ayrıldığını duyurdu.

İBB Başkanı İmamoğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Yüksek ateşle Amerikan Hastanesi’ne gelmiştim. 10 gün sonra taburcu oluyorum. Ateşim 4 gün sürdü, başka semptom görülmedi. Tedavi gördüğüm hastaneden ayrılıyorum. Kaldığım süre boyunca benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ben de herkese dua ettim. Başta belediye başkanımız Muhittin Böcek’e acil şifalar diliyorum. Özellikle Amerikan Hastanesi’ne teşekkür ederim.