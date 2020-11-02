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Edirne'de tarım ilacıyla intihara kalkıştı 3 suçtan arandığı ortaya çıkınca tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

EDİRNE'de tarım ilacıyla intihara kalkışan kadın, kendisinin sağlık ekiplerine haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı. Taburcu edilen kadının, polisin detaylı yaptığı sorguda 3 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklandı.

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​Keşan'da oturan N.İ., henüz bilinmeyen nedenle, evinde tarım ilacı içerek intihara kalkıştı. Bir süre sonra fenalaşan N.İ., sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan N.İ. ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Polis, hastanede yaptığı UYAP sorgusunda N.İ.'nin Antalya Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'mala zarar verme' ve 'hırsızlık' suçlarından arandığını tespit etti. Tedavisinin ardından taburcu edilen N.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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