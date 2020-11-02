İzmir'de 15 yaşındaki Günay enkaz altında olduğu anı kaydetti: Ahmet ben de buradayım...

Anne Olcan Özışık, oğlunun yaşadıklarını anlatırken sağlık ekiplerine de teşekkür etti. Özışık, "Allah herkese acil şifalar versin, ölenlerin ailelerine sabırlar versin. Oğlum 15 yaşında. Ben deprem sırasında abisi Tanay ile Alsancak Devlet Hastanesi'ndeydim. Babası da işteydi Günay evdeydi. Yanına kuzeni gelmiş, ikisi evde oturuyorlardı. Deprem olurken hemen Günay'ı aradım. Telefonu açıp, 'Anneee' diye çığlık attığını duydum." sözlerini kullandı.